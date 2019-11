L’entourage d’Adil Aouchiche (PSG) dément des négociations avec la Fiorentina

Alors que son contrat d'aspirant avec le PSG expirera en juin 2020, Adil Aouchiche n’est toujours pas passé professionnel. Même si des négociations ont lieu entre le club et l’entourage du joueur, les deux parties n’ont pas trouvé d’accord. Ce mercredi, le Corriere Delle Sport faisait l’état d’une offre de contrat de la part de la Fiorentina pour le milieu de terrain de 17 ans.

Aucune décision n’a été prise

RMC a contacté les agents du joueur qui ont démenti l’existence négociations avec la Viola, même si plusieurs clubs souhaitent faire signer à Aouchiche son premier contrat professionnel. Ses agents affirment qu’aucune décision n’a été prise concernant l’avenir de l’international U18 français. Le joueur et son entourage attendent la fin de l’année 2019 et de nouvelles réunions avec le PSG pour prendre une décision.