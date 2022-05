Tête de gondole d'une des équipes les plus appréciées en Ligue 1, Seko Fofana a atteint une forme de plénitude, du haut de ses 27 ans. Technique, puissant, l'international ivoirien s'est imposé comme l'un des meilleurs milieux de terrain du championnat de France. Un niveau de performance qui a évidemment fait grimper sa cote sur le marché des transferts. Mais si leader technique des Sang et Or ne manquera pas de courtisan, il n'exclut absolument pas la possibilité de rester à Lens.

"Aucun problème pour continuer l'aventure à Lens"

"Ce que l'on vit est très spécial. Cette harmonie entre nous et nos supporters aussi. Je ne l'avais pas encore vécu. Si je suis amené à partir, je ne sais pas si je vais retrouver cette ambiance, a-t-il confié en conférence de presse ce jeudi. Ici on m'a bien accueilli. On m'a mis dans un confort. Je me sens très bien. Je n'ai aucun problème pour continuer l'aventure à Lens."