Le Racing Club de Lens est décidément sur tous les fronts en ce début de mercato. Très actif sur le plan des achats, le club artésien s'attèle également à dégraisser son effectif. Après la vente très médiatisée de l'international français Jonathan Clauss à l'Olympique de Marseille, Lens enregistre désormais le départ de son milieu de terrain offensif Gaëtan Robail. Ce dernier restait sur une expérience plutôt réussie en prêt chez le voisin valenciennois.

Robail file en Grèce

Gaëtan Robail et le RC Lens ont trouvé un accord pour une séparation à l'amiable qui permet au joueur d'être libre, alors qu'il lui restait un an de contrat avec les Sang et Or. Le polyvalent milieu de terrain offensif a fait le choix de partir à l'étranger, en Grèce, à l'Atromitos. Il a paraphé un contrat de deux ans avec cette écurie. Du haut de ses 28 ans, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain pourra découvrir un autre contexte, sportif et culturel, dans le championnat grec.



"Direction la D1 grecque pour Gaëtan Robail . Exemplaire dans l'état d'esprit et acteur de la montée en Ligue 1 en 2020, l'attaquant jouera sous les couleurs de l'Atromitos la saison prochaine. Merci pour tout Gaëtan !", a écrit le RC Lens sur son compte Twitter officiel.