Arrivé au Racing Club de Lens en 2020 en provenance d'Amiens suite à la remontée dans l'élite des Sang et Or, Gaël Kakuta rentre au bercail. Le milieu de terrain offensif devrait s'engager avec la formation de Ligue 2, qui réalise un excellent début de saison et était en quête d'un renfort dans ce secteur.

Kakuta revient à Amiens

Selon les informations de France Bleu, Kakuta aurait trouvé un accord avec la direction d'Amiens pour un retour immédiat. L'international congolais devrait parapher un contrat de quatre ans qui le lierait à la formation picarde jusqu'en 2026. Ce bail lui permettrait également d'assurer sa reconversion après le football, avec une clause très avantageuse.



Kakuta, 31 ans, a été un maillon fort du RC Lens depuis le retour du club artésien dans l'élite. Sa qualité technique, son expérience et sa précision sur les coups de pied arrêtés ont largement contribué aux performances étonnantes des Sang et Or en Ligue 1. Néanmoins, le meneur de jeu, formé à Lens, ne bénéficiait plus d'un temps de jeu à la hauteur de ses aspirations. Toutes les parties cherchaient une porte de sortie depuis l'été dernier. Elle est arrivée après la fin du mercato.