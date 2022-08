Lens - Haise : "Si nous devions garder Fofana, ce serait un signal fort"

Vainqueur autoritaire de l'AS Monaco samedi (1-4), le RC Lens s'apprête à disputer un nouveau choc. Cette fois, ce sera à Bollaert, avec la réception du Stade Rennais, pour le compte de la 4ème journée de Ligue 1 (samedi, 21 heures). Devant l'euphorie naissante autour de son équipe, Franck Haise a tempéré la situation en conférence de presse. "Pour le très très haut niveau, il faut miser sur l'hyper régularité. Cela ne servirait pas à grand-chose de faire un tel match à Monaco pour ensuite lâcher des points dans les matchs qui suivent", a-t-il indiqué, dans des propos retranscrits par L'Equipe.

"Le club doit rester au-dessus des individualités"

Estimant son groupe, qui a terminé deux fois de suite à la 7ème position de Ligue 1, encore "loin de la perfection", le technicien a rappelé l'équilibre toujours fragile lors d'une saison, conscient de sa mission. "Une de mes missions est de faire en sorte que tout le monde trouve sa place. Ce n'est jamais facile. Le club doit rester au-dessus des individualités, mais il faut toujours entraîner les joueurs avec vous", a jugé Haise. Alors que le mercato estival se clôturera le 2 septembre prochain, le natif de Mont-Saint-Aignan a estimé son équipe comme solide et armée sur le plan qualitatif, même si un départ de dernière minute, comme par exemple celui de Seko Fofana, obligerait le club à un remplacement étant donné l'influence considérable du capitaine des Sang et Or.



"Si nous devions garder Seko Fofana, ce serait un signal fort", a clamé le coach de Lens, qui a prolongé son contrat jusqu'en 2025 en mai dernier car il pensait que le club nordiste "avait les moyens de continuer à grandir". Sans Jonathan Clauss (désormais à l'OM) et Cheick Doucouré notamment (qui a rejoint Crystal Palace), un nouveau test attend Lens face à Rennes. La saison dernière, la formation bretonne avait été battue à Bollaert (1-0).