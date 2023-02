Lens : Fulgini débarque en dernière minute chez les Sang et Or

Angelo Fulgini retrouve la France. Six mois après son départ pour Mayence en Allemagne, lui qui avait quitté le SCO d'Angers au terme de la saison dernière, le milieu de terrain de 26 ans va revenir en France. Et il a signé pour le RC Lens, deuxième de Ligue 1 actuellement et qui a donc enregistré une dernière recrue surprise dans ce mercato hivernal plutôt réussi. Car avec Fulgini, Lens renforce son entrejeu de très belle manière et c'est le club de Mayence qui a officialisé la nouvelle du transfert de l'ancien Angevin. Il s'agit d'un prêt avec option d'achat obligatoire.

Fulgini débarque à Lens

Tandis que le mercato a fermé ses portes à 00h cette nuit, Fulgini a pu être enregistré par le club Sang et Or et il va maintenant retrouver la Ligue 1. "Angelo ne nous a rejoints que l’été mais a moins joué qu’il ne l’avait espéré. Il nous a approchés avec le désir de rejoindre le RC Lens. Angelo a grandi dans la région et il a l’opportunité de jouer la Ligue des champions avec l’actuel deuxième du championnat de France. Les conditions économiques générales sont bonnes pour nous. Nous lui souhaitons bonne chance et plein succès à Lens", a déclaré directeur sportif allemand de Mayence Christian Heidel. Tout le monde semble donc gagnant dans ce prêt et Lens pourrait encore avoir fait une bonne pioche avec le natif d'Abidjan en Côte d'Ivoire.