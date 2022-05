Cheick Doucouré vit peut-être ses dernières semaines au RC Lens. Arrivé chez les Sang et Or en janvier 2018 en provenance de l'Académie Jean-Marc Guillou de Bamako, le milieu de terrain international malien plaît en Angleterre. Selon The Sun, Crystal Palace aurait entamé les démarches pour attirer le joueur de 22 ans, auteur d'un but et quatre passes décisives en 31 matchs de Ligue 1 cette saison. Mais ce bon de sortie a un prix pour cet élément, également sur les tablettes du VfL Wolfsbourg.

Doucouré : « De grands objectifs »

Sous contrat avec le club artésien jusqu'en juin 2024, l'Aigle ne s'envolera vers l'un de ces prétendants que pour une somme supérieure à 10 millions d'euros, d'après les informations de La Voix du Nord. « J'aimerais faire sa carrière, jouer la Ligue des Champions, une Coupe du monde avec mon pays, être au moins une fois Ballon d'Or africain. Ce sont de grands objectifs mais il ne faut pas se donner de limites », déclarait la semaine passée Doucouré au quotidien local. Affaire à suivre.