Lens : Clauss confirme un "contact" avec l'Atlético de Madrid

La carrière de Jonathan Clauss continue d’accélérer. Arrivé au sein du monde professionnel sur le tard, le latéral a depuis su confirmer sa valeur, à Lens et avec les Bleus, en ayant célébré ses premières sélections en mars dernier. Concernant son club, le joueur est toujours sous contrat avec Lens jusqu'en juin 2023 mais cela pourrait être amené à changer lors des prochaines semaines, alors que le polyvalent élément est courtisé.

"C'est un moment charnière de ma carrière"



Lors d'un entretien accordé au Parisien, il s'est confié sur le sujet. "C’est un moment charnière de ma carrière. J’ai envie de prendre le maximum de choses en compte. Partir pour partir ne m’intéresse pas. Si c’est le bon moment, il faudra le faire", a-t-il commenté. L'intérêt de l'Atlético de Madrid à son égard a été confirmé, même si rien n'est joué concernant un éventuel départ en Liga sous les ordres de Diego Simeone. "J’ai eu un contact. Mais pas au point d’avoir pris ma décision. Il n’y a pas de papier sur la table, ce sont des discussions qui continuent. Le jour où il y aura quelque chose d’important, on se mettra autour d’une table avec Lens, et si ça doit être avec l’Atlético, on prendra le temps de discuter", a dévoilé Clauss, avouant être "calme" par rapport à sa situation.



Auteur de 5 buts et 11 passes décisives en Ligue 1 avec le RC Lens, Clauss a su s'installer doucement dans le groupe de l'équipe de France, à quelques mois de la Coupe du monde au Qatar (du 21 novembre au 18 décembre). Sa dernière prestation, toutefois, n'a pas été brillante car il a concédé un penalty lors du nul des Bleus contre la Croatie en Ligue des nations (1-1), quelques instants après son entrée en jeu.