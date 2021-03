Le RB Leipzig vient de trouver le remplaçant de Dayot Upamecano. Pour pallier le départ (au Bayern Munich) de l’international tricolore à la fin de la saison, le club allemand a choisi de miser sur un autre joueur en provenance de l'Hexagone, en la personne de Mohamed Simakan. Le franco-guinéen arrivera en provenance de Strasbourg au terme de la campagne en cours.

Bienvenue à Leipzig !



Le défenseur de 20 ans Mohamed Simakan rejoindra le RB Leipzig pour cinq ans à partir du 1er juillet 2021





Leipzig tient un grand espoir français



Simakan (20 ans) a paraphé un deal de cinq ans avec l’actuel second de la Bundesliga. Il y portera le maillot numéro 2. Ça serait une belle progression dans sa carrière, après les étapes franchies dans le championnat français. Simakan a été l’une des attractions des deux dernières saisons en Ligue 1. Ses qualités et sa maturité avait d’ailleurs suscité l’intérêt de l’AC Milan en hiver dernier. Finalement, c’est donc Leipzig et Julian Nagelsmann qui ont réussi à s’assurer ses services. Le montant du deal n’a pas été communiqué, mais nul doute que la transaction s’élève à au moins 15M€.