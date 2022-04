Arrivé en juillet 2019 en provenance du Paris Saint-Germain, Christopher Nkunku a peu à peu creusé son sillon au RB Leipzig. Aujourd'hui, l'international tricolore effectue sa plus belle saison depuis qu'il évolue en Bundesliga. Rien que dans l'exercice actuel, le Français a déjà planté trente buts, dont dix-sept en championnat et sept en Ligue des champions. Conscient de l'importance de son joueur, le patron du RB Leipzig a pris la parole.



Oliver Mintzlaff s'est montré clair mercredi soir au micro de l'antenne allemande de Sky Sport. "Je l'ai déjà répété à plusieurs reprises (...), Nkunku sera encore l'un de nos joueurs la saison prochaine". Une affirmation claire pour le président du club qui souhaite à tout prix conserver son milieu offensif dont le contrat actuel court jusqu'en juin 2024.

Une porte pas totalement fermée

Pour autant, le dirigeant sait qu'en cas d'offre qui ne se refuse pas, il pourrait revoir son jugement sur la situation. "Dans le football, personne n'est invendable", a-t-il ajouté. Mais le but d'Oliver Mintzlaff n'en reste pas moins de tout faire pour conserver un Christopher Nkunku devenu indispensable dans le groupe de Domenico Tedesco. Au classement de Bundesliga, et après trente journées, Leipzig pointe en troisième position et reste en course pour une qualification en Ligue des champions.