Leicester : Bientôt une prolongation pour James Maddison et Caglar Soyuncu ?

Le début de saison de Leicester attise les convoitises autour de ses joueurs. Les Foxes ont ainsi pris les devants pour blinder les contrats de James Maddison et de Caglar Soyuncu, deux des joueurs les plus surveillés par les autres clubs européens. Sky Sports News révèle que le champion d’Angleterre 2016 a ouvert des discussions préliminaires avec le milieu offensif anglais et le défenseur turc, tous deux internationaux A, pour évoquer de possibles prolongations. Ils sont toutefois déjà sous contrat jusqu’en 2023 et il n’y a rien d’imminent en l’état. Mais Leicester souhaite ainsi fermer la porte à de possibles approches en janvier (Manchester United pour Maddison, Manchester City pour Soyuncu).