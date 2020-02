❌COMUNICADO OFICIAL I La RFEF desestima la solicitud excepcional del C.D. Leganés para poder fichar

Voilà une situation qui a fait un gagnant, un heureux et un perdant. Le gagnant, c'est le FC Barcelone, qui a trouvé son joker médical en la personne de Martin Braithwaite. L'heureux, c'est le joueur lui-même, qui s'affiche non sans fierté sous ses nouvelles couleurs sur les réseaux sociaux. Et le perdant, c'est son club précédent, le Deportivo Leganés. Avant-dernier de Liga et voué à lutter jusqu'au bout afin de sauver sa peau parmi l'élite, le Lega avait déjà compromis ses chances de survie en laissant partir Youssef En-Nesyri au FC Séville durant le Mercato hivernal. Les Legionarios se sont donc tiré une deuxième balle dans le pied la semaine dernière, lorsque Braithwaite, leur deuxième atout clé, s'est fait la malle pour rejoindre les Blaugrana.

« Nous somme confrontés à une réglementation injuste »

Désireuse de remplacer l'attaquant danois, la formation entraînée par Javier Aguirre a formulé une demande exceptionnelle de recrutement auprès de la Fédération espagnole de football (RFEF). Cette demande a été rejetée, l'instance fédérale estimant qu'aucune réglementation n'autorisait ce type de démarches hors périodes de Mercato. « Le CD Leganés réaffirme que nous sommes confrontés à une réglementation injuste, qui menace l'intégrité de la compétition et le droit de tous les clubs à concourir sur un pied d'égalité, et qui a causé un préjudice énorme et grave au club, » ont déploré les dirigeants des Bleu et Blanc dans un communiqué.