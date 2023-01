Leeds pousse pour faire venir Georginio Rutter (Hoffenheim)

Actuel 14ème de Premier League, Leeds espère bien se renforcer dès cet hiver afin de s'éviter une lutte pour le maintien en seconde partie de saison. Avec seulement 25 buts inscrits en championnat, les Peacocks cherchent un attaquant et auraient même ciblé le Français Georginio Rutter. A en croire les informations du journaliste Fabrizio Romano, les négociations sont sur la bonne voie et Leeds aurait déjà fait une offre d'une trentaine de millions d'euros à Hoffenheim pour son buteur de 20 ans.

Negotiations between Leeds United and Hoffenheim for Georginio Rutter are now very advanced. Fee discussed around €30m, personal terms already agreed. ⚪️ #LUFC



Talks will continue in the next hours/days to make him Leeds' second signing after Wober. pic.twitter.com/4a4TLpGT0E