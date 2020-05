Le Zamalek prêt à revaloriser Bencharki, très courtisé

Auteur d'une saison canon sous les couleurs du Zamalek, Achraf Bencharki ne manque pas de courtisans alors que se profile le Mercato estival. Montpellier, Nice, Strasbourg, le Standard de Liège, mais aussi et surtout Trabzonspor et l’Olympiakos auraient coché le nom de l'attaquant marocain de 25 ans, auteur de 9 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues lors de l'exercice 2019-2020 avant l'interruption des rencontres. Selon le quotidien Assabah , le club du président Mortada Mansour serait prêt à proposer une substantielle revalorisation à l'ancien Lensois, sous contrat jusqu'en juin 2022, pour tenter de le retenir. Affaire à suivre.