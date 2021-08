Le Sporting prête Mendes au PSG

Le PSG tient son dernier renfort de l’été. Il s’agit de Nuno Mendes, et son recrutement a été validé quelques heures avant la fermeture du marché. Il s’agit d’un brillant latéral gauche portugais et il arrive du Sporting Portugal dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Paris devra mettre 40M€ sur la table l’été prochain pour l’acquérir définitivement.

Le pendant de Hakimi à gauche

Âgé de 19 ans, Nuno Mendes fait partie des principaux espoirs européens à son poste. La saison écoulée, il a été le grand artisan du titre de champion de Portugal glané par la formation lisboète « C’est le Hakimi du couloir gauche », a notamment déclaré à son sujet l’ancien Parisien Mathieu Bodmer sur RMC Sport. International lusitanien (5 capes), il suscitait aussi l’intérêt de Manchester City. Les responsables franciliens ont donc su se montrer plus persuasifs.

Sarabia prend la direction opposée

Nuno Mendes est la sixième recrue parisienne de l’été après Giuanluigi Donnarumma, Lionel Messi, Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos et Achraf Hakimi. Le dernier arrivé et l’international marocain sont les seuls éléments pour lesquels le club de la capitale a déboursé une indemnité de transfert. Mauricio Pochettino peut être reconnaissant envers ses supérieurs pour le travail accompli. Son équipe ressemble à une vraie Dream Team, avec des noms ronflants à chaque poste ou presque.



Concernant les départs, le PSG n’a pas pu dégraisser autant qu’il a voulu. Toutefois, en cet ultime jour du mercato, il est parvenu à se « débarrasser » de Pablo Sarabia. Le milieu de terrain espagnol s’engager avec le Sporting après avoir été notamment courtisé par l’OL.