Le Real n’attire pas trop Jovic...

L’affaire était soi-disant réglée, ce n’était plus qu’une question de détails: le Real Madrid et Francfort devaient boucler cet été le transfert de Luka Jovic, aux alentours de 60 millions d’euros. Et pourtant, l’attaquant international serbe (21 ans) ne serait plus du tout en route pour la capitale espagnole. La faute aux nouvelles exigences de l’Eintracht, qui aurait fait monter les prix et exigerait désormais près de 100 millions d’euros, mais pas seulement.

Je pourrais me sentir encore mieux en Premier League ou en Serie A Luka Jovic

Le joueur lui-même ne semble pas vraiment chaud pour poursuivre sa carrière du côté de Santiago-Bernabeu. C’est ce qui transpire de l’interview qu’il a accordée au journal allemand Welt am Sonntag. Le troisième meilleur buteur de la saison en Bundesliga, avec 17 réalisations, se verrait davantage évoluer en Angleterre ou en Italie. Bien plus qu’en Espagne, en tout cas.

"Après mon expérience en Ligue Europa (Francfort s’est fait éliminer par Chelsea en demi-finale, ndlr), je dirais que d’autres championnats européens correspondent mieux à mon profil et à mon style de jeu, a-t-il confié. Physiquement, la Bundesliga est très exigeante, mais après avoir affronté Chelsea et l’Inter Milan, je pense que je pourrais me sentir encore mieux en Premier League ou en Serie A. La façon dont les équipes jouent me conviendraient mieux."