Le Real Madrid vise Serge Gnabry !

Serge Gnabry est un élément clé de Julian Nagelsmann au Bayern Munich. Cette saison déjà, il a contribué à la cause du Bayern avec 14 buts et 10 passes décisives. Pourtant, avec son contrat expirant à l'été 2023, l'avenir de Gnabry est en suspens, sans aucun signe de signature d'un nouveau bail en vue. Gnabry veut devenir l'un des joueurs les mieux payés du Bayern et, selon Goal, il a fixé ses exigences à 9 millions d'euros par an.

Le Real prêt à mettre le prix

Bien que Nagelsmann soit très désireux de garder Gnabry et qu'il l'ait publiquement exprimé, il semble que le club n'ait pas encore atteint ce chiffre. Ceci étant dit, il ne s'agit pas d'une décision purement financière. Parmi les options qui s'offrent à lui, le Real Madrid souhaite le faire venir en Espagne et a déjà pris contact avec ses agents - une nouvelle qui a été annoncée en février. Il a également été rapporté que son amitié avec David Alaba pourrait être un avantage supplémentaire pour les Blancos, qui envisagent de dépenser 60 millions d'euros pour Gnabry.