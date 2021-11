Le Real Madrid insiste pour Tchouaméni

Aurélien Tchouameni est devenu l'une des sensations de la saison. Le milieu défensif, dont les performances à la base de l'entrejeu monégasque ainsi qu'en équipe de France sont très appréciées, suscite l'intérêt du Real Madrid selon un rapport de Marca. Et comme on le sait, les clubs anglais peuvent investir plus que les autres grâce à leurs immenses moyens.

Tchouaméni, le Real a de la concurrence

Mais ils ne sont pas les seuls. Chelsea suit également sa situation, et serait en pole position pour obtenir sa signature. Le joueur lui-même n'est pas pressé d'obtenir un transfert, mais il est très peu probable qu'il soit encore dans le sud de la France au début de la saison prochaine. Sa valeur sur le site spécialisé Transfermarkt est passée de 18 à 38 millions d'euros récemment et cela risque d'augmenter encore très prochainement.