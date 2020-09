Le Real Madrid a "tout bloqué" pour Bale

Gareth Bale a retrouvé cette semaine la sélection de son pays en vue des prochains matches de la Ligue des Nations. L’occasion pour lui de rebondir et rejouer après avoir assisté des tribunes aux derniers matches de la saison de son équipe du Real Madrid. Un club où il n’est plus vraiment en odeur de sainteté. En effet, à Bernabeu, l’expérimenté gaucher vit une situation compliquée, mais il assure qu’il n’en est pas responsable.

« Le Real rend les choses difficiles »

Dans un entretien accordé à Sky Sports, l’ex-joueur de Tottenham a assuré qu’il aurait pu quitter le Real il y a un an déjà pour se relancer ailleurs, mais ses dirigeants lui ont mis les barbelés. Un épisode qui lui reste en travers de la gorge. "Si l’option d’un retour en Premier League se présentait, c'est quelque chose que je regarderais à coup sûr. Nous verrons ce qui se passe, nous avons beaucoup de temps durant ce mercato. Le temps nous le dira, mais je pense que ma situation est liée au fait que la décision est entre les mains du Real Madrid. J'ai essayé de partir l'année dernière mais ils ont tout bloqué à la dernière seconde. C'était un projet pour lequel j'étais enthousiasmé mais il ne s'est pas concrétisé. Il y a eu d'autres cas où nous avons essayé d'aller mais le club ne le permet pas ou ils ont fait quelque chose. La décision finale leur revient ».



A travers le comportement qu’il a affiché, Bale a laissé supposer qu’il n’a plus rien à faire des Merengue. Pis, on lui prête des envies de sacrifier sa carrière pour toucher les salaires de ses deux dernières années de contrat. L’intéressé assure que ce n’est pas du tout vrai. « Je veux jouer au football, je suis toujours motivé pour jouer au football, donc je suppose que c'est dans le club, a-t-il assuré. Ils contrôlent tout. J'ai un contrat, tout ce que je peux faire, c'est continuer ce que je fais et j'espère que quelque chose arrivera. Je n'ai encore que 31 ans mais je sens que je suis toujours en pleine forme et je sens que j'ai beaucoup à donner. Nous verrons ce qui se passera. C'est entre les mains du club mais ils rendent les choses très difficiles pour être honnête ».