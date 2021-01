Depuis vendredi, l’expérimenté arrière autrichien David Alaba est libre de discuter avec le club de son choix, vu qu’il n’a plus que six mois de contrat avec le Bayern Munich. Et, il semblerait qu’il n’a pas perdu son temps puisqu’un géant européen est en passe de boucler son arrivée. D’après le quotidien Marca, un accord devrait être trouvé rapidement pour que l’international autrichien prenne la direction de Madrid à la fin de la saison en cours. Un bail de quatre ans, et pesant 10M€ par saison, attendrait le champion d'Europe du côté de Bernabeu.

Alaba, un renfort de choix pour le Real

Le Real a des vues sur Alaba depuis plusieurs mois déjà. Les dirigeants castillans l’ont identifié en tant que potentiel successeur de Marcelo. Ce dernier ne donne plus satisfaction et son départ en juin prochain ne fait plus l’ombre d’un doute. Avec Alaba, les Merengue bénéficieraient d’une recrue de choix. Le gaucher fait toujours partie des meilleurs à son poste au monde. Le Bayern, qui n’est pas parvenu à le prolonger, risque de le regretter très rapidement.