Le Real à fond sur Sterling ?

Sous le feu des critiques après le piteux début de saison du Real Madrid, Zinédine Zidane aura-t-il la main sur les prochains marchés des transferts du Real Madrid ? Peut-être pas ! L’entraîneur des Merengues, rappelé au chevet de l’équipe en mars dernier, n’a déjà pas obtenu le recrutement de Paul Pogba durant l’intersaison. Il n’aura peut-être jamais l’occasion de diriger un certain Kylian Mbappé au Real...

Le prodige tricolore est une cible de longue date de la Casa blanca, mais son arrivée coûterait évidemment très, très cher, et les dirigeants se concentrent visiblement sur... Raheem Sterling ! Selon The Athletic (un média sportif de qualité basé aux Etats-Unis et en Angleterre), les dirigeants madrilènes sont en pourparlers avec l’entourage de l’international anglais de 24 ans. Le board des Citizens, de son côté, est au courant de cet intérêt et pourrait offrir une nouvelle revalorisation salariale à son attaquant.

Grand espoir du football britannique à ses débuts à Liverpool, il y a déjà 6 ans, le feu-follet offensif a pleinement confirmé son talent sous les ordres de Pep Guardiola, et sa saison 2018-2019 (25 buts, 18 passes décisives) fait de lui l’un des meilleurs joueurs de Premier League. Son prix d’achat pourrait s’envoler, aux alentours des 140 millions d’euros (selon Transfermarkt). Assurément, le Real devra faire un choix entre Mbappé et Sterling.