Le RB Leipzig en pole pour Patson Daka

Patson Daka va-t-il suivre la voie toute tracée des joueurs du Red Bull Salzbourg, et rejoindre la maison-mère du RB Leipzig ? Selon Kicker, les planètes sont en train de s'aligner pour un tel transfert. Délesté de son entraîneur Julian Nagelsmann et de son défenseur central Dayot Upamecano, vendus (25 et 42,5 M€) au Bayern Munich, le RBL devrait réinvestir une partie de ces sommes. L'attaquant international zambien est présenté le choix numéro un de l'Américain Jesse Marsch, son coach actuel tout juste nommé à la tête du... RB Leipzig.

Auteur de 31 buts et 10 passes décisives en 37 matchs (toutes compétitions confondues) depuis le début de l'exercice en cours, Patson Daka a vu sa cote flamber sur le marché des transferts. Si le RB Leipzig tient donc la corde, son nom circule aussi depuis de longues semaines en Premier League où Liverpool, mais aussi Manchester City, Tottenham et Arsenal convoiteraient le joueur de 22 ans, dont le contrat en Autriche court jusqu’au mois de juin 2024.