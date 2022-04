Le PSG prêt à faire revenir Moise Kean ?

Le Paris Saint-Germain devrait connaître une période estivale mouvementée. Et pour cause, à l'approche du prochain mercato plusieurs échos feraient état d'un intérêt du club de la capitale pour plusieurs joueurs. Et ce, afin d'assurer le remplacement de plusieurs joueurs dont les contrats se terminent en juin prochain. À savoir ceux d'Angel Di Maria et Kylian Mbappé. Sans oublier, le départ de Mauro Icardi, quant à lui espéré, malgré le bail du joueur courant jusqu'en juin 2024.

À en croire les informations de Tuttosport , la direction parisienne lorgnerait sur Moise Kean, l'attaquant d'Everton actuellement en prêt à la Juventus. Si l'international italien venait à être recruté par le PSG il s'agirait donc d'un come-back, étant donné que celui-ci a déjà joué sous les couleurs des Rouge et Bleu au cours de la saison 2020-2021. Enregistrant 17 buts et 1 passe décisive en 41 matches joués avec les pensionnaires du Parc des Princes.

Toutefois, la situation actuelle du Piémontais ne faciliterait pas la transaction, étant donné que celui-ci appartient toujours aux Toffes. La fin de sa période de prêt pourrait donc déboucher sur un achat du joueur par la Vieille Dame, ou éventuellement un retour du joueur à Goodison Park, en vue d'être intégré à la formation de Frank Lampard. À suivre...