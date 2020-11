Le PSG pourrait accueillir une star de la Juve

Transféré définitivement à Paris durant le précédent mercato estival, Mauro Icardi pourrait finalement ne pas faire de vieux os dans la capitale française. L’attaquant argentin intéresse toujours son vieux prétendant de la Juventus. Les responsables bianconeri seraient très intéressés à l’idée de le faire venir à l’issue de la saison en cours, au point même d’envisager un départ de Paulo Dybala dans la direction opposée. C’est ce que révèle le site Calciomercato.

Dybala ne se trouve pas dans la même situation contractuelle qu’Icardi puisque son bail avec la Vieille Dame expire dans un an et demi. Ses dirigeants espéraient le prolonger, mais les négociations dans cette optique sont à la traine et rien ne dit qu’un accord pourrait être trouvé. En outre, le joueur connait une passe délicate depuis qu’Andrea Pirlo s’est installé à la tête de l’équipe première. Ainsi, les Bianconeri sont en train d’anticiper tous les scénarios possibles. Et celui qui consiste à céder un attaquant argentin pour un autre les enchante assez.

Une idée qui pourrait séduire le PSG

Reste à savoir ce que le PSG pense de cet éventuel échange. Le constat est qu’Icardi ne donne pas vraiment satisfaction, avec une année 2020 qui s’avère être très compliquée. Par ailleurs, le club de la capitale française avait déjà pris des renseignements au sujet de Dybala par le passé, mais sans plus. Les Franciliens seraient-ils prêts à l’accueillir dans leurs rangs dans un futur proche ? Connaissant l’attirance qu’a le directeur sportif Leonardo envers les stars de la Serie A, cela émerge comme une possibilité.