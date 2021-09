Comme plusieurs sources l’avaient suggéré, le PSG était bel et bien disposé à parier sur l’attaquant brésilien Richarlison lors des derniers jours du mercato. Les responsables franciliens seraient passés à l’offensive si Kylian Mbappé les avait quittés pour le Real Madrid. Le scénario en question ne s’est pas vérifié, et c’est pourquoi il n’y a pas eu de raid sur l’attaquant d’Everton.

Richarlison était prêt à venir

A en croire une révélation faite par le site Goal, Paris était enclin à débourser 90 millions d'euros pour faire signer le récent champion olympique. Une sacrée somme et qui aurait de ce joueur le troisième renfort le plus cher de l’histoire du club. Du côté de Goodison Park, on n’aurait certainement pas pu résister à une telle proposition.

L'agent de Richarlison est resté en contact avec le conseil d'administration du PSG, et en particulier avec Leonardo. Le joueur était prêt à venir à Paris, même s’il savait qu’il risquait d’être mis en concurrence avec les autres stars offensives de l’équipe. Il faut dire que l’idée d’évoluer au sein de cette Dream Team, même comme remplaçant, a en effet de quoi séduire plus d’un.