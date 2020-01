Layvin Kurzawa et Edinson Cavani, tels sont les deux éléments qui vont très probablement quitter le navire parisien avant la fin du Mercato hivernal, le 31 janvier prochain. Si le latéral passé par Monaco devrait être numériquement remplacé par Mattia De Sciglio (sauf si l'échange envisagé avec la Juventus Turin viendrait à capoter), rien n'indique en revanche qu'un joueur débarquerait pour suppléer le « Matador ». A moins que le club de la Capitale ne s'active réellement sur le dossier Krzysztof Piatek. A en croire les informations du Parisien, les champions de France auraient en tout cas inscrit le nom de l'international polonais sur leurs tablettes. Aucune offre n'aurait cependant été formulée jusqu'à présent. Piatek suivi de près en Angleterre

En panne de réussite et contraint de se contenter d'un temps de jeu réduit à la portion congrue depuis l'arrivée de Zlatan Ibrahimovic, l'ancien buteur du Genoa envisagerait de quitter l'AC Milan sans tarder. « Il veut jouer pour être en forme à l’Euro, avait expliqué Wladyslaw Piatek, le père de l'intéressé, à Sportowefakty. S’il ne peut pas le faire à Milan, il le fera volontiers ailleurs. Il y a beaucoup de demandes pour Kris'. Il y a des offres de prêt, mais Milan veut le transférer en échange d’un montant similaire à celui investi l’an dernier. » Pour s'attacher les services de l'avant-centre de 24 ans, les dirigeants parisiens devront toutefois être plus convaincants que Tottenham et Chelsea, qui souhaiteraient respectivement remplacer Harry Kane (blessé) et Olivier Giroud (en instance de départ).