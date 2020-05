Le PSG avance sur Milinkovic-Savic (Lazio)

Le PSG a réactivé la piste menant à l’international serbe Sergej Milinkovic-Savic. Après l’avoir déjà pisté l’année dernière, les responsables franciliens seraient revenus à la charge pour ce talentueux joueur de la Lazio, auteur de 4 buts et 5 passes décisives en Serie A cette saison.

Selon le site Foot Mercato, deux personnes très influentes ont été mandatées pour accélérer l’opération, en l’occurrence Pini Zahavi, le célèbre argent israélien, et Vadim Vasilyev, l’ex-vice-président de l’AS Monaco et qui opère aujourd’hui comme intermédiaire dans les transferts. Reste à savoir si cela portera ses fruits ou pas.

Un autre laziale dans le viseur

Jusqu’ici, et malgré de nombreuses convoitises extérieures, la Lazio a toujours réussi à conserver sa star. Le prix du joyau serbe, estimé à plus de 60M€, a aussi de quoi décourager bien des prétendants. Cependant, Paris a les arguments financiers nécessaires pour parvenir à ses fins, surtout qu’il faut remonter à 2018 pour voir le dernier achat de cette ampleur du côté du Parc. Milinkovic-Savic (25 ans) pourrait donc débarquer au PSG, et il se peut même qu’un autre laziale emprunte la même direction. Le latéral monténégrin Adam Marusic serait aussi pisté par les champions de France.

Vidéo : Le but fou signé Milinkovic-Savic