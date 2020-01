Le PSG aurait refusé une offre de 15M€ pour Cavani

Décidément, le PSG tient à son Matador. On disait la porte ouverte en vue d’un transfert, mais le club champion de France décline toutes les propositions pour son avant-centre uruguayen. À en croire ce que révèle L’Equipe ce mardi, les dirigeants franciliens auraient dit non à une nouvelle offre transmise par l’Atlético Madrid. Celle-ci était pourtant séduisante puisque les Matelassiers auraient débloqué 15M€ dans l’espoir de parvenir enfin à leurs fin. En vain.

L'Atlético pourrait surenchérir



Pour Paris, la somme en question ne correspond toujours pas à la valeur de celui qui est le meilleur buteur de leur histoire. Et ce même s’il n’a plus que quelques mois de contrat et qu’il ne joue plus du tout comme titulaire. Le mercato se fermant dans trois jours, il n’est pas exclu que les Espagnols reviennent à la charge avec une troisième proposition. Cela dit, vu les refus essuyés et n’ayant plus beaucoup de temps pour se retourner, il est aussi tout à fait possible qu’ils abandonnent définitivement la piste menant au goleador uruguayen.