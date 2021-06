Après avoir longtemps espéré le faire signer, le Real Madrid ne se fait plus trop d’illusions quant à ses chances de recruter Kylian Mbappé. Avec les déclarations tenues dernièrement par Nasser Al-Khelaifi au sujet de l’international tricolore, les dirigeants merengue mesurent la difficulté de boucler ce dossier et c’est pourquoi ils se sont mis à viser d’autres éléments pour ce secteur.

Une troisième option pour le moins prestigieuse



Selon le quotidien espagnol AS, l’idée des vice-champions d’Espagne, dans le cas où ni Mbappé ni Erling Haaland ne viendraient à Bernabeu, c’est d’attirer Robert Lewandowski dans leurs rangs. Le Polonais émerge comme la troisième option à leurs yeux, mais il a tout d’une cible numéro 1. Et s’ils parviennent à leurs fins avec l’avant-centre du Bayern, les Madrilènes signeraient assurément un très grand coup, quand bien même le meilleur réalisateur de la Bundesliga n’est pas aussi jeune que les deux stars citées plus haut.



Pour rappel, Lewandowski avait déjà été convoité par le Real par le passé, mais les contacts n’avaient pas abouti sur une proposition concrète. L’intéressé avait aussi souhaité continuer avec le Bayern. Aujourd’hui, il pourrait avoir des projets différents. Il y a quelques jours il avait déclaré dans une interview qu’il était ouvert à l’idée de découvrir une nouvelle langue et une nouvelle culture.