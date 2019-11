Le père de Cavani ne voit pas le PSG gagner la Ligue des Champions : « On ne gagne pas juste en dépensant de l'argent »

Le père d'Edinson Cavani n'a pas une foi inébranlable dans les chances du PSG de remporter la Ligue des Champions, estimant que le club où évolue son fils rêve trop grand. Luis Cavani fait d'ailleurs une révélation intéressante dans des propos accordés à l'émission de Movistar 'Uruguayos: los otros' , affirmant que son fils possède une table dans son jardin où il a écrit « Paris-Saint Germain, champion d'Europe 2019 ». Un trophée très important pour le joueur de 32 ans donc, qui a choisi le club parisien comme véhicule de ses ambitions malgré l'avertissement de son père.



Luis a en effet indiqué à son fils à maintes reprises qu'avec ce véhicule-là, il n'irait pas loin sur le continent. « Il me reprochait toujours d'être trop négatif. Je luis disait simplement qu'avec le PSG, il allait remporter tous les trophées en France, sauf la Champions League », a expliqué le papa d'El Matador, ajoutant : « On ne gagne pas juste en dépensant de l'argent ». Quand on constate le palmarès d'Edinson depuis la saison 2013/2014, on constate que la prédiction de Luis s'est avérée exacte, du moins, jusqu'ici.