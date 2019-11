Le Mercato hivernal décisif pour l’avenir d’Andoni Zubizarreta à l’OM ?

Ce n’est un secret pour personne : Andoni Zubizarreta ne fait pas l’unanimité à l’Olympique de Marseille. Et ça ne date pas d’hier. Dans un article à paraître samedi, L’Equipe explique en effet que « son rôle et son efficacité interrogent depuis plusieurs mois ». A un tel point que le propriétaire américain du club phocéen Frank McCourt aimerait s’en séparer. Certains dossiers, réglés par des proches de l’homme d’affaire cet été, ont agacé, à l’image de la vente de Luiz Gustavo à Fenerbahçe. Mais « Zubi » est toujours là, notamment parcequ’il est proche du coach olympien, André Villas-Boas. Le Basque a d’ailleurs joué un rôle essentiel dans l’arrivée du technicien portugais cet été. Jacques-Henri Eyraud est donc coincé dans cette situation.

Strootman, Lihadji… Zubizarreta attendu cet hiver

Reste que l’ancien gardien ne sera pas protégé éternellement. Un allègement de la masse salariale est attendu cet hiver et l’Espasgnol devra donc se montrer efficace dans plusieurs dossiers, notamment dans celui de Kevin Strootman, pour qui il faudra trouver une porte de sortie. Alors qu’André Gomes s’est gravement blessé, Everton a notamment été cité comme un candidat. Morgan Sanson pourrait aussi être un potentiel partant, surtout si le Néerlandais ne trouve pas de point de chute. Au-delà de ces deux cas dans l’entrejeu, L’Equipe rappelle que Zubizarreta est en charge des négociations avec le clan du prometteur Isaac Lihadji (17 ans) pour la signature d’un premier contrat pro. Les positions sont pour le moment décrites comme « éloignées » et un départ vers une autre écurie serait très mal perçu à tous les niveaux…