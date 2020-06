Le mercato estival prolongé jusqu’au mois d’octobre

La période dédiée aux transferts en Europe sera bien plus longue qu’à l’accoutumée cet été. En raison de la pandémie de coronavirus et de tout ce qu’elle a provoqué comme retards sur le déroulement des compétitions, l’UEFA a choisi de repousser au plus loin la date de fermeture du mercato. Dans un communiqué rendu publique ce jeudi, elle a indiqué que le délai pour enregistrer les joueurs dans la liste des participants à la Ligue des Champions 2020/2021 a été fixé au 6 octobre prochain. Et donc, par ricochet, la plage réservée aux mouvements des joueurs peut donc s’étirer jusqu’au 5 octobre.

🔄 2020/21 deadline for UEFA club competitions player registration – 6 October 2020. As a result, the #UEFAExCo called on all member associations to adopt a harmonised end date to the upcoming summer transfer window, with this date set as 5 October 2020. pic.twitter.com/Q8lwtDygw8 — UEFA (@UEFA) June 18, 2020

Les fédérations nationales appartenant à la confédération sont libres de réduire la période en question, mais les instances européennes ont vivement conseillé à ses membres d’harmoniser leur calendrier et faire en sorte qu’aucun championnat ne soit défavorisé. Pour rappel, en France, le mercato s’est ouvert le 8 juin, mais aucune date n’a encore été choisie par la LFP pour sa clôture.

Les règles du fair-play financier modifiées

Outre la question du marché des transferts, le comité exécutif de l’UEFA s’est aussi penché lors de sa dernière réunion sur le Fair-Play Financier. Les dirigeants en ont convenu qu’un assouplissement temporaire des règles était inévitable au vu des circonstances. « Ces mesures ont été élaborées et soutenues à l'unanimité par toutes les parties prenantes au sein du groupe de travail d'urgence de l'UEFA sur les questions juridiques, réglementaires et financières, qui comprend des représentants de l'UEFA, de la Cour des comptes européenne, des ligues européennes et de la FIFPRO Europe », a précisé le communiqué.