Le Havre cherche au Maroc le remplaçant de Kadewere

En quête du remplaçant de Tino Kadewere, Le Havre prospecte notamment au Maroc. Pour pallier le départ du canonnier zimbabwéen, meilleur buteur de L2 vendu à l'OL, les Ciel et Marine, entraînés par Paul Le Guen, ont coché les profils de deux attaquants évoluant en Botola. La première piste, qui remonte à plusieurs semaines, conduit à Karim El Berkaoui (24 ans), très performant cette saison en avec le Hassania d'Agadir (8 buts en 16 matchs de championnat et 8 buts en 11 matchs de Coupe de la Confédération), et sous contrat jusqu'en juin 2021.

La seconde, enclenchée plus récemment, mène à Simon Msuva (26 ans, photo), l'attaquant international tanzanien du Difaâ Hassani d'El Jadida, auteur de 4 buts et 2 passes décisives en 17 rencontres de Botola cette saison, lui aussi encore lié pour un an à son actuel employeur. « Il est effectivement sur nos radars », a confirmé dans les colonnes de Paris Normandie Pierre Wantiez, le directeur général du HAC. Une première offre aurait déjà été transmise dans ce dossier, à en croire L'Equipe. Affaire(s) à suivre.