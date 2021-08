Le « guerrier » Amrabat retrouve l’Europe à l’AEK Athènes (officiel)

Nordin Amrabat est de retour en Europe. Trois ans après son départ pour l'Arabie Saoudite, le milieu de terrain offensif marocain (55 sélections, 4 buts) rejoint l'AEK Athènes. Libre depuis la fin de son contrat avec Al-Nasr, le polyvalent joueur de 34 ans s'est engagé avec la formation qualifiée pour l'Europa League Conference, qui l'a aussitôt présenté comme son « guerrier marocain ».

Auteur d'une Coupe du monde 2018 impressionnante sous les couleurs des Lions de l'Atlas, Nordin Amrabat doit apporter à sa nouvelle équipe fougue et expérience. Il s'agira de la onzième étape d'une carrière professionnelle entamée dans les années 2000 et passée notamment par le PSV Eindhoven, Galatasaray, Malaga et Watford.