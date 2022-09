Un jeu de chaises musicales



ont été marqués ces derniers jours par le, tous deux passés durant leur carrière par l'Espérance de Tunis et l'équipe nationale. Le mouvement a été initié par leet le: ces deux clubs aussi ambitieux qu'impatients ont décidé de se séparer de leur entraîneur après trois journées seulement de leurs championnats respectifs. C'est ainsi quecôté mouloudéen, puiscôté rajaouidans la deuxième quinzaine du mois.Et, nommé ce week-end. C'est pourtant le nom d'un autre technicien tunisien, Mondher Kebaier (52 ans), qui avait circulé avant que le MCA ne jette son dévolu sur son compatriote. Mais les deux parties n'avaient pu parvenir à un accord, et c'est(72 ans) qui a grillé la politesse à son cadet pour s'installer sur le banc du club doyen.Mais ce dernier n'a pas tout perdu dans l'histoire, puisque c'est lui,, que le président du... Raja Casablanca, Aziz El Badraoui, a choisi pour succéder au plus titré des coachs tunisiens. Un sacré jeu de chaises musicales.