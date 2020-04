Le Borussia Dortmund espère toujours garder Jadon Sancho

Bien qu’il soit fortement pressenti pour retourner en Angleterre, le départ de Jadon Sancho du Dortmund est encore tout sauf acté. S’ils sont réalistes quant à leurs chances de garder leur excellent ailier en cas d’une offre monumentale émanant d’Outre-Manche, les responsables du Borussia ne sont pas totalement résignés à l’idée de garder l’international anglais. Loin s’en faut. Ils travailleraient même sur une prolongation de contrat qui verrait l’ancien joueur de City poursuivre son séjour au Signal Iduna Park.

Le pari de la stabilité pour Jadon Sancho ?

C’est le quotidien Bild qui a révélé cette information, précisant que le Borussia est conscient qu’avec la crise actuelle que connait le football vendre son joueur le plus rentable dès cette année ne serait peut-être pas la meilleure option financièrement. Pour ce qui est du principal intéressé, il pourrait aussi miser sur la stabilité pour être sûr de participer à l’Euro, qui vient d’être reporté d’un an. Auteur de 17 buts et 18 passes décisives en 2019/2020, il a de bonnes raisons de vouloir étirer encore un peu plus son parcours avec l’équipe de Lucien Favre.