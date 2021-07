Le Bayern veut dévaliser le Barça !

Le géant de la Bundesliga, le Bayern Munich, se serait renseigné sur la possibilité de recruter trois joueurs de Barcelone cet été. Le Bayern a besoin d'un arrière droit avant la saison à venir, et il a compris que Barcelone pourrait en avoir un de trop. Entre Sergino Dest, Sergi Roberto et la nouvelle recrue Emerson Royal, le Barça possède effectivement une multitude d'options au poste d'arrière droit. Et selon Mundo Deportivo, le Bayern a demandé les prix des trois joueurs afin de savoir quel élément pourrait être recruté.

Le Barça pas vendeur

Cependant, comme détaillé dans le rapport de Mundo Deportivo, aucun des trois joueurs n'est susceptible de partir cet été. Dest a impressionné la saison dernière et ne sera probablement pas autorisé à s'en aller, tandis que la nouvelle recrue Emerson rêve de jouer au Camp Nou et Ronald Koeman se dit satisfait de sa signature. La situation de Roberto est moins claire étant donné que le Barça doit déjà négocier des conditions réduites avec le défenseur polyvalent en pleine crise financière. Mais le joueur n'est pas attiré par l'idée de jouer en Bundesliga...