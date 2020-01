Le Bayern Munich ne recrutera pas cet hiver

Tandis que le nom de Thomas Lemar a circulé ces derniers jours en Bavière, le Bayern Munich n’a pas du tout l’intention d’animer la fin du marché des transferts. Malgré les défections qui existent au sein de l’équipe première, le club champion d’Allemagne a choisi de ne pas bouger et reporter ses plans de renforcement à l’été prochain. C’est ce qu’a indiqué ce mercredi Karl-Heinz Rummenigge, l’homme fort du club.

L'infirmerie du Bayern se vide petit à petit

Au micro de Goal/Spox, le dirigeant bavarois a déclaré qu’il n’y aura pas de nouvelles têtes à l’Allianz Arena et a même justifié les raisons de cette inactivité. « Notre reprise après la pause hivernale était excellente et nous fait regarder notre situation de manière plus détendue, a-t-il confié. Nous devons admettre que notre équipe était décimée lors du match contre Hertha. Mais maintenant, les choses se sont beaucoup améliorées en raison des résultats et de nombreux retours de blessure. Nous avons une grande équipe et je ne suis pas d’avis de faire quelque chose juste parce que la fenêtre est ouverte. »