Le Bayern drague Mohamed Salah

Sentant qu’il est arrivé au bout de son aventure avec les Reds de Liverpool, Mohamed Salah a récemment fait part de son envie de découvrir le championnat espagnol. Il se peut finalement qu’une autre destination s’offre à lui s’il se décide à changer de clubs. Le Bayern Munich serait très content de l’accueillir dans son effectif.

Karl-Heinz Rummenigge, le patron des champions d’Allemagne, vient d’indiquer clairement à Salah qu’il serait le bienvenu à l’Allianz Arena. "Pour le moment, nous n'avons pas l'intention de le recrutement, mais ce serait certainement un honneur de l'avoir chez nous », a-t-il déclaré lors d’une intervention sur On Time Sports.

« Salah est le Messi d’Afrique »

Salah a déjà remporté beaucoup de récompenses collectives et individuelles avec Liverpool. Mais, certains prix continuent de lui échapper tel que le Ballon d’Or. Son meilleur classement c’est la 5e place décrochée en 2019. Pour Rummenigge, il est en mesure de viser mieux car il n’a rien à envier à ceux qui ont soulevé ce trophée par le passé. « À mon avis, Salah est le Messi d'Afrique et bien sûr il a acquis les compétences pour jouer dans les meilleures équipes du monde. Ce qu'il [Salah] a réalisé peut être comparé à ce que Messi et Ronaldo ont fait avec Barcelone et le Real Madrid », a conclu celui qui fut lui-même Ballon d’Or en 1980 et en 1981.