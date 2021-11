Le Barça rêve d’un prêt de Ziyech

Le FC Barcelone cherche à se renforcer sur le marché des transferts hivernal, mais il n'a pas les fonds nécessaires pour faire un investissement sérieux. En raison de cela, un prêt serait préférable, et un joueur intéresse les Catalans et qui pourrait être disponible pour un tel mouvement est le meneur de jeu de Chelsea, Hakim Ziyech, selon Diario Sport.

Barcelone le suit depuis 2019, lorsqu'ils se sont renseignés à son sujet après son émergence dans cette belle équipe de l'Ajax. Les officiels Blaugrana se sont toutefois finalement retirés de la surenchère qui s'en est suivie, et Chelsea l'a signé pour près de 40 millions d'euros. Le Marocain n'a cependant pas réussi à s'installer à Londres et n'a pas joué autant qu'il l'aurait souhaité cette saison. Il n'a joué que 182 minutes en Premier League depuis le début de la saison. Chelsea serait ouvert à un prêt avec une option d'achat non obligatoire, ce qui plaît à Barcelone.