Le FC Barcelone et Liverpool font partie actuellement des clubs qui sont les plus touchés par les blessures. Et c’est en défense que ces deux géants européens comptent le plus de défections. Face à cette situation, les dirigeants concernés chercheraient à s’offrir un renfort durant le mercato de janvier. Et, à en croire le quotidien Sport, ils viseraient actuellement le même élément qui est l’Argentin Ezequiel Garay.



Âgé de 34 ans, Garay est actuellement libre de tout engagement. Il n’a plus joué depuis son départ de Valence l’été dernier. Physiquement, il ne doit pas être dans les meilleures conditions. Néanmoins, son expérience du haut niveau pourrait être un grand plus pour ces deux formations, lui qui compte environ 250 matches dans le championnat ibérique, et 80 rencontres européennes.

Le Barça veut Garay à défaut de Garcia

A noter que Garay n’était pas la priorité numéro 1 de Barcelone. Les vice-champions d’Espagne ciblaient Eric Garcia afin de suppléer Gérard Piqué, qui vient d’être immobilisé pour plusieurs mois. Mais, les négociations avec Manchester City s’avèrent être compliquées. Les Eastlands demandent un montant que les Blaugrana ne peuvent se permettre de payer en cette période de crise.