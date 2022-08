Le Barça croit à un nouveau gros coup

Impossible n'est pas Barcelone. C'est ce que semble penser le club blaugrana qui veut poursuivre sa prometteuse campagne de recrutement. Non-content d'avoir déjà attiré à lui Robert Lewandowski, Raphinha, Jules Koundé ou encore Andreas Christensen, le Barça lorgne avec insistance du côté de Bernardo Silva. Pour l'heure, les conditions du fameux plafond salarial mis en place par la Liga de Javier Tebas posent problème. Mais Joan Laporta et sa direction restent confiants et croit en l'arrivée prochaine du joueur de Manchester City.

Ce dernier, qui commence d'ailleurs à trouver le temps long, aurait été de nouveau rassuré par le président du FC Barcelone qui, selon le quotidien Sport, ne cesse de promettre au Portugais qu'une place l'attend et que son transfert va se concrétiser. Les contacts seraient ainsi "permanents" entre les deux parties, même si les choses tardent. Et les négociations se poursuivent entre City et Barcelone qui tentent pour l'heure de se mettre d'accord sur un prix de vente. Les Cityzens comptent bien en obtenir un maximum, tandis que les Blaugrana ne peuvent pas dépenser sans compter.

Le média espagnol explique à ce sujet que Bernardo Silva sait qu'il devra faire un sérieux effort relatif à son salaire pour pouvoir rejoindre la Catalogne. Le Portugais en serait conscient et aurait déjà donné son accord afin de portier le maillot d'un club qui représente pour lui "un rêve d'enfant". Quant au Barça, il devra vendre quelques-uns de ses éléments actuels s'il veut lui aussi pouvoir rêver plus grand.