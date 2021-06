Le Barça continue ses emplettes à City

Le FC Barcelone a déjà acheté du made in Manchester City cet été. Eric Garcia, le défenseur espagnol de 20 ans, et Sergio Agüero, l'attaquant argentin de 33 ans, viennent de s'engager en tant que joueurs libres avec le club Blaugrana. Un club Blaugrana qui lorgne d'autres joueurs des Eastlands selon les médias espagnols...

Cancelo et Sterling visés

Ainsi, Pep Guardiola aurait proposé plusieurs joueurs au président du Barça Joan Laporta lors d'un récent tournoi de golf en Espagne, à Palma de Majorque. Aymeric Laporte ferait partie des propositions. Depuis l'arrivée de Ruben Dias, le défenseur central naturalisé espagnol n'est plus titulaire et un challenge en Catalogne pourrait être séduisant. Joao Cancelo et Raheem Sterling pourraient également découvrir le soleil d'Espagne dès cet été, selon une indiscrétion de la radio catalane Rac1.