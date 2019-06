L'Atletico tient (presque) le successeur de Griezmann

Manchester City, le Real Madrid, la Juventus Turin, Manchester United… Joao Felix, révélé à la face du monde ces derniers mois grâce à ses belles performances répétées avec le Benfica, ne manque pas de prestigieux courtisans. Autre prétendant, l’Atlético Madrid, qui voit en lui le joueur capable de faire oublier Antoine Griezmann, qui a décidé de tourner le dos aux Colchoneros pour vraisemblablement rejoindre le Barça, a pourtant finalement eu le dernier mot.

Après s’être entendu avec le jeune international portugais, le club madrilène a en effet décidé de s’acquitter des 120 millions d’euros de sa clause libératoire, comme l’a révélé, mercredi soir, le Benfica Lisbonne dans un communiqué. "Le SL Benfica informe avoir reçu une offre de l’Atlético de Madrid pour Joao Félix de l’ordre de 126 millions d'euros qui est actuellement analysée. Ce montant, supérieur à celui de la clause libératoire du joueur, comprend le coût financier lié à cette proposition. Si Benfica accepte cette offre, il recevra 120 millions d'euros nets", a ainsi fait savoir le club portugais.

Si le transfert n’est pas encore acté, cela ne devrait plus être qu’une question de temps. Joao Felix deviendra dès lors le quatrième joueur le plus cher de l’histoire derrière Neymar, acheté 222 millions d’euros par le PSG, Kylian Mbappé, qui avait rejoint le club de la capitale pour 145 millions (plus 35 millions de bonus), et Philippe Coutinho, pour lequel le Barça avait accepté de débourser 120 millions ( plus 40 millions de bonus). Il devancera en revanche Cristiano Ronaldo, recruté pour 112 millions d’euros par la Juventus, et pour l’heure Ousmane Dembélé, qui a coûté 105 millions au Barça, les 40 millions de bonus n’ayant pas encore été activés.