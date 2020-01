Alors qu'Edinson Cavani devrait rester à Paris cet hiver, l'Atlético Madrid serait sur le point de faire signer l'ancien joueur du club Yannick Carrasco, qui est déjà à Madrid selon la presse espagnole. L'Atléti est sur le point de clôturer le transfert de l'attaquant belge depuis le club chinois du Dalian Yifang avec une officialisation attendue dans la journée après la traditionnelle visite médicale.



Il s'agira forcément d'un prêt selon AS, puisque le club madrilène n'a pas été en mesure de vendre Lemar dans le but de réduire sa masse salariale. Si l'accord se déroule comme prévu, l'international belge retournera dans le même club qu'il avait quitté pour rejoindre Dalian Yifang en février 2018. Lors de son premier passage à l'Atlético, Carrasco a joué 124 matchs, marquant 23 buts et signant 17 passes décisives.