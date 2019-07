L'Atlético fait bloc contre le Barça et Griezmann

Le FC Barcelone a mis la main sur Antoine Griezmann ce vendredi, en activant sa clause libératoire, passée de 200 à 120 millions d'euros depuis le 1er juillet. Ce principe est assez courant de l'autre côté des Pyrénées, puisque ces clauses sont obligatoires et inclues dans chaque contrat signé. Le FC Barcelone en avait fait l'amère expérience à l'été 2017, impuissant au moment d'espérer pouvoir retenir Neymar, dont le Paris Saint-Germain avait versé les 222 millions d'euros offrant la possibilité au Brésilien de rompre unilatéralement l'engagement le liant aux Blaugranas. Mais l'Atlético de Madrid a néanmoins décidé de ne pas laisser partir son ex-numéro 7 sans abdiquer...

Car les Colchoneros continuent de se sentir floués par l'attaquant international tricolore et son prétendant catalan. "L'Atlético de Madrid estime que le montant déposé est insuffisant pour respecter sa clause de résiliation, car il est évident que l'engagement du joueur et du FC Barcelone a été acté avant que la clause susmentionnée ne soit réduite de 200 à 120 millions d'euros. C'était également avant la date à laquelle la clause avait été modifiée, que le joueur a communiqué, le 14 mai, son désengagement du club", explique la formation madrilène dans un communiqué officiel. Autrement dit, l'Atlético ne digère pas que tout se soit tramé en coulisse, dans son dos, depuis le printemps dernier, ce que n'autorisent effectivement pas les règlements de la Fifa. Or, Griezmann serait tombé d'accord en termes contractuels avec les Catalans depuis le mois de mars.

Dans cette optique, l'Atlético estime que ce ne sont pas 120, mais 200 millions d'euros qui devraient lui être versés. "L'Atlético de Madrid estime que le contrat a pris fin avant la fin de la saison dernière en raison d'événements, d'actes perpétrés par le joueur. C'est pourquoi il a déjà entamé les procédures qu'il a considérées appropriées pour la défense de ses droits et intérêts légitimes", précisent encore les pensionnaires du Wanda Metropolitano. En coulisse, le feuilleton n'est donc pas terminé.