L’Atlético de Madrid va signer un Lillois

Connu pour sa solidité défensive depuis le début de l'ère (Diego) Simeone, l'Atlético de Madrid tangue sur ses arrières depuis le début de la saison. Pour renforcer un secteur qui faisait jusqu'alors sa force, le club madrilène a pris l'option de se trouver de nouveaux éléments susceptibles de l'aider à retrouver cette solidité. C'est du côté de Lille que le premier d'entre eux a été dégoté.

Comme le révèle Pedro Sepulveda, c'est Reinildo qui a été choisi par les recruteurs des Colchoneros. Photo à l'appui, le journaliste portugais confirme l'arrivée du défenseur mozambicain dans la capitale espagnole pour y signer son contrat. Libre de tout engagement en fin de saison, l'homme de vingt-huit ans s'apprête à franchir un cap majeur dans sa carrière, lui qui n'avait jusque-là connu que des clubs de moindre calibre avant d'être sacré champion de France avec le LOSC la saison passée.

❗️EXCLUSIVE. Reinildo is flying to Madrid right now to sign for @Atleti . Medicals today and will be official soon. ✍🏼⏳ 🇲🇿🤝🇪🇸

🇪🇸 Reinildo vuela ahora mismo a Madrid para fichar por el @Atleti. Examenes medicos hoy y oficial pronto. pic.twitter.com/3ZbBcXRVnG

— Pedro Sepúlveda (@pedromsepulveda) January 24, 2022