L'AS Roma veut casser le prêt de Nikola Kalinic

Depuis son passage remarqué à la Fiorentina entre 2015 et 2017, Nikola Kalinic vit une petite descente aux enfers. Ses années au Milan AC et à l’Atlético Madrid sont loin d’avoir marqué les esprits et le Croate espérait que son retour en Serie A durant le dernier marché des transferts allait relancer sa carrière. Malheureusement son expérience à l’AS Roma tourne elle aussi au vinaigre avec seulement cinq rencontres depuis le début de la saison. Victime d’une fracture du péroné fin octobre, il ne sera pas de retour avant le mois de décembre. Mais son match contre la Sampdoria Gênes pourrait bien avoir été son dernier avec la Louve. A en croire le Corriere dello Sport, le club romain réfléchit à l’idée de casser le prêt de l’attaquant et de le renvoyer à Madrid dès le prochain Mercato hivernal, soit six mois avant la fin.