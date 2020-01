Lampard et Chelsea prêts à conserver Giroud finalement ?

Et si Olivier Giroud allait au bout de son contrat avec Chelsea ? Alors que le départ de l’international tricolore paraissait quasi acquis cet hiver, il semblerait désormais qu’il est plus proche maintenant de poursuivre son parcours avec les Blues. Les contacts avec les clubs qui le sollicitent ne se concrétisent pas, et du côté de Stamford Bridge on serait enclin à le garder et bénéficier d’une solution de rechange crédible en attaque.

Lampard pas pressé de céder Giroud

En conférence de presse, ce vendredi, Frank Lampard, le manager de l’équipe londonienne, a été interrogé à propos du champion du monde. S’il n’a rien voulu dévoiler concernant les négociations en cours, le technicien anglais a assuré qu’il était satisfait des prestations du Français à chaque fois que ce dernier se retrouvait sur le terrain. "On a les éléments pour convertir nos attaques. Lorsque vous avez du mal à se créer des occasions alors c'est un problème, mais nous nous créons 20 opportunités par match et cela s’applique aussi à Olivier », a-t-il confié. L’ancien joueur du club a donc toujours confiance en Giroud, mais cela ne se vérifie pas à travers le temps de jeu qu’il lui accorde. Il ne l’a aligné qu’à cinq reprises en PL, dont deux comme titulaire et pour 191 minutes seulement.