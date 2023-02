L'agacement de Jorge Sampaoli sur le mercato

Le FC Séville a réalisé un début d'exercice 2022-2023 catastrophique. Ils se sont très vite retrouvés dans les dernières places du championnat de Liga avant de se faire éliminer de la Ligue des Champions et d'être reversés en Europa League. Ils y affronteront le PSV Eindhoven en 16èmes de finale. Après avoir passé quelques journées dans la zone rouge, Jorge Sampaoli a réussi à remettre un peu d'ordre et à placer l'équipe à la 13ème place peu après la mi-saison.

L'entraîneur argentin a aussi trouvé important de se renforcer au mercato d'hiver. Bryan Gil, Lucas Ocampos, Pape Gueye et Loic Badé sont tous arrivés (ou revenus) au club afin de redonner des couleurs au club andalou. En revanche, lors de sa conférence de presse d'avant-match face au FC Barcelone, l'ancien coach de l'OM a poussé un coup de gueule concernant le mercato et la manière de traiter les joueurs durant cette période :

"Quand je vais dans une loge, je vois généralement des êtres humains, et le marché les utilise comme un produit. C'est la même chose que des boîtes de tomates. Parfois, il y a une valeur énorme et six mois plus tard, ils sont prêtés pour rien. Je donne l'exemple d'Ocampos ou de Bryan Gil, qui reviennent à un endroit pour être heureux même s'ils ont eu des transferts réussis auparavant."